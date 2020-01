Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Espanyol su Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN – Non solo acquisti, come Zlatan Ibrahimovic che vive oggi il suo secondo primo giorno rossonero. Il Milan, deve pensare anche a cedere qualche componente della rosa e, con l’idea di passare alle due punte, gli esterni d’attacco sono i primi indiziati. Tra questi c’è anche Samu Castillejo, arrivato un anno e mezzo fa dal Villarreal. Il numero 7 rossonero, secondo quanto riferisce Diario Sport, giornale catalano, è nel mirino dell’Espanyol, squadra di Barcellona. Il club spagnolo pare abbia già avviato una vera e propria trattativa con il Milan per provare ad acquistarlo. L’idea è quella del prestito fino a fine stagione, ma senza riscatto. Il Milan vorrebbe cederlo o almeno inserire un diritto di riscatto, fissato intorno ai 14 milioni. Su di lui c’è anche l’Atletico Madrid. In ogni caso, l’addio è più vicino. Per conoscere l’impatto a bilancio… Continua a leggere >>>

