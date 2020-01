Calciomercato Milan – Dalla Francia: Monaco in forte pressing su Todibo

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal portale francese ‘Le10sport’, il Monaco è in forte pressing per riportare in Francia Jean-Clair Todibo. Secondo quanto scritto il club monegasco sarebbe passato in vantaggio nella corsa al centrale del Barcellona, convincendo in questo modo i rossoneri ad abbandonare la pista Todibo e ripiegare su altri obiettivi come Kjaer e Rugani.

Secondo Sky Sport, l’alternativa principale a Todibo sarebbe un centrale del Chelsea: continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android