Calciomercato Milan – Caldara ancora nel mirino dell’Atalanta

CALCIOMERCATO MILAN – Quello di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbe non essere l’unico ritorno di questo calciomercato di gennaio. Anche l’altro riguarderebbe il Milan, ma in senso opposto. Mattia Caldara potrebbe far ritorno all’Atalanta. I bergamaschi continuano a pensare al numero 31 rossonero, secondo TuttoSport. Il difensore non sarebbe contrario al trasferimento, anzi ne sarebbe felice. In corso ci sarebbero una serie di valutazioni da parte di tutte le parti in causa, ma soprattutto da parte del Milan. L’Atalanta sembra infatti abbastanza convinta, così come il giocatore. Meno il Milan, che eventualmente potrebbe pensare a un prestito.Una cessione ora potrebbe fruttare difficilmente più di 16 milioni, troppo pochi per il Diavolo. Per le reazioni dei tifosi all’arrivo di Ibra… Continua a leggere >>>

