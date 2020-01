Calciomercato Milan – Biglia nel mirino del Celta Vigo

CALCIOMERCATO MILAN – Anche Lucas Biglia è tra i giocatori del Milan in uscita magari già in questa sessione di mercato. L’argentino, che con Pioli ha definitivamente perso il posto da titolare a discapito di Ismael Bennacer, è finito nel mirino del Celta Vigo. Il club galiziano cerca un regista e l’ex Lazio potrebbe decidere di lasciare il Milan 6 mesi prima della scadenza del contratto, che certamente non sarà prolungato. Attualmente Biglia è out per un infortunio muscolare, ma in questa stagione è comunque fermo a sole 7 presenze. Il profilo che piace maggiormente in entrata è quello di Cengiz Under: le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android