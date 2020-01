Calciomercato Lazio – Offerta dalla Cina per Caicedo: secco no

CALCIOMERCATO LAZIO – Si apre ufficialmente oggi il calciomercato di gennaio e tra le squadre meno attive ci si aspetta la Lazio. Il club biancoceleste sta vivendo una stagione da sogno e non c’è intenzione di modificare troppo la rosa a disposizione di Simone Inzaghi che ha vinto anche la Supercoppa Italiana pochi giorni fa contro la Juventus. Le richieste per i giocatori biancocelesti, però, non mancano. Un’offerta è arrivata direttamente dalla Cina e riguarda Felipe Caicedo, attaccante classe 1988 che tanto bene sta facendo in questa prima parte di stagione.

L'offerta del club cinese, però, sarebbe stata subito rispedita al mittente dalla Lazio. Anche il giocatore, che avrebbe guadagnato praticamente il doppio rispetto a quanto guadagna attualmente col contratto in scadenza nel 2022, non è sembrato interessato. Tra l'altro, l'offerta per il cartellino era di appena 3 milioni. Insomma, un secco no da parte di tutte le parti in causa.

