Calciomercato Juventus – Dalla Francia: Neuer e Bayern Monaco ai saluti

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il Bayern Monaco dopo aver ingaggiato Alexander Nübel, ha qualche perplessità sul rendimento del portiere e poche certezze. Le insicurezze sono state evidenziate dallo stesso CT della Germania Joachim Löw, arrivando fino all’ex titolare Manuel Neuer.

Il portiere e capitano del Bayern Monaco stava parlando con la società per un rinnovo fino al 2023, visto il contratto in scadenza nel 2021, ma l’arrivo di Nübel, secondo quanto riporta France Football, potrebbe aver cambiato le cose. La volontà della società di garantire spazio al nuovo arrivato da subito per almeno 15 partite l’anno, non sembra essere infatti andata giù a Neuer.

Il numero 1 tedesco, potrebbe quindi guardarsi intorno e tra le varie opzioni, qualora dovesse decidere di lasciare i campioni di Germania, ci potrebbe essere la Juventus di Maurizio Sarri. Il portiere tedesco non ha mai nascosto la propria voglia di provare l’esperienza in un grande club estero, i bianconeri, che hanno tra l’altro grandi ambizioni per la conquista della Champions League, potrebbero fare al caso suo.

Importanti novità di mercato in casa Milan, per le ultime continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android