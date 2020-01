Calciomercato Inter – Giroud è a un passo, domani l’agente a Milano

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter sta aspettando il vice Romelu Lukaku e Olivier Giroud non è mai stato così vicino. Dopo la vittoria in Coppa Italia con il Cagliari, la dirigenza nerazzurra può tornare a concentrarsi sul mercato. Oltre alla trattativa per Christisn Eriksen, i nerazzurri sembrano a un passo da Giroud.

Stando a quanto riporta Goal.com, nella giornata di domani, è atteso a Milano Michel Manuello, agente del francese Giroud. Il club meneghino e il Chelsea sarebbero vicini all’accordo per il trasferimento dell’attaccante classe 1986, un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 6,5 milioni di euro più bonus e non ai 4.5.

L’ufficialità del trasferimento di Giroud in nerazzurro potrebbe arrivare già nel weekend: il francese, avrebbe già trovato un accordo totale con l’Inter e dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo con il club milanese. Intanto continuano a circolare le voci di un possibile scambio tra Kessie e Vecino, per le continua a leggere >>>

