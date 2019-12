Calciomercato Fiorentina – Ritorno di fiamma per Cutrone

CALCIOMERCATO MILAN – La Fiorentina cerca un rinforzo in attacco per gennaio e torna di moda il nome di Patrick Cutrone, già cercato la scorsa estate. Il classe 1998 al Wolverhampton si aspettava di trovare maggior spazio e a gennaio potrebbe accettare la proposta di una squadra che gli garantisca maggior minutaggio e un posto da titolare. Secondo Calciomercato.com le dirigente dei due club dovrebbero incontrarsi dopo il 4 gennaio quando finirà il tour de force delle gare natalizie in Premier League. Intanto, l’amico Calabria ha commentato su Instagram il video della sua festa di compleanno>>>

