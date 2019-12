Calciomercato Fiorentina – Pedro può partire: al suo posto Cutrone

CALCIOMERCATO FIORENTINA – L’ex Fluminense Pedro può già lasciare la Fiorentina dopo appena 6 mesi dal suo arrivo in Italia. Il giovane brasiliano sarebbe finito nel mirino del Besiktas, con il club toscano pronto a lasciarlo partire dopo che in questa prima parte di stagione non ha convinto appieno la dirigenza e lo staff tecnico. Al suo posto i viola avrebbero bloccato Patrick Cutrone, chiuso al Wolverhampton nelle gerarchie offensive di Nuno Espirito Santo. Il classe 1998 ex Milan potrebbe, dunque, fare ritorno in Italia e rilanciarsi in un club che ha tremendamente bisogno di un bomber. Intanto, il Milan sta per cedere Fabio Borini: liberebbe la 11 per Ibra>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android