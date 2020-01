Calciomercato Bologna – UFFICIALE: preso Vignato dal Chievo Verona

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Il Bologna piazza il colpo Emanuel Vignato, trequartista in arrivo dal Chievo Verona. Il classe 2000 rimarrà in prestito ai Clivensi fino al termine della stagione in corso.

Questo il comunicato:

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. ChievoVerona il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Emanuel Vignato e di averlo contestualmente ceduto a titolo temporaneo allo stesso A.C. Chievo Verona fino al 30 giugno 2020.

