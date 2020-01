Calciomercato Bologna – Ecco Vignato dal Chievo Verona

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da gianluncadimarzio.com il trequartista Emanuel Vignato passa dal Chievo Verona al Bologna a titolo definitivo per 3 milioni. Il classe 2000 clivense in estate è stato vicino a tante squadre che si sono interessate e tra queste anche il Milan, la Lazio e il Bayern Monaco. Alla fine i felsinei si sono assicurati le sue prestazioni e già a gennaio si trasferirà nel capoluogo emiliano. Intanto, Todibo è sempre più lontano dal Milan: ecco dove potrebbe andare alla fine>>>

