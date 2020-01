Calciomercato – Ag. Rugani: “Daniele costa tanto, in pochi possono permetterselo”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, è intervenuto in diretta a TMW Radio per parlare del difensore della Juventus in ottica mercato. “270 minuti in stagione? Rugani non molla, non è facilissimo giocare spezzoni di gara e trovare il ritmo, ma lui si allena come se dovesse essere in campo sempre. Dovrà continuare a dare il massimo per guadagnarsi spazio. Offerte? Gli interessamenti si sono scontrati con la valutazione economica. Prendere Daniele vuol dire pagarlo tanto, con il giusto stipendio. I budget dei club in Italia, al di là della Juve, sono inferiori e per gli “acquirenti” questo è un problema. In pochi possono permetterselo, il discorso è chiaro e la problematica c’é. In Italia le cose vanno in questa direzione, mentre un club inglese di media classifica può ambire a giocatori delle prime quattro della classifica. Mi dispiace molto per Demiral, ma è giovane e tornerà più forte. I numeri però devono tornare: la Juve deve avere quattro centrali e quattro terzini. I bianconeri non possono fare a meno di Rugani in questo momento”, le parole del procuratore. Intanto, è fatta per lo scambio Politano-Spinazzola>>>

