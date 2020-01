Cagliari-Milan, Pisacane: “Ibrahimovic, tre palle: un gol, palo e una rete annullata”

NEWS MILAN –Fabio Pisacane, difensore rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine di Cagliari-Milan della ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Pisacane:

Su Zlatan Ibrahimovic: “Ho avuto il piacere di marcare Ibrahimovic per la prima volta, anche oggi ha dimostrato le sue doti. Ha toccato tre palle: ha fatto un gol, ha preso un palo e la seconda rete gli è stata annullata. Abbiamo preso un gol evitabile, il Milan ha gestito il vantaggio ed alla fine ha raddoppiato”.

Sulla mancanza di ritmo dei sardi: “Nel girone d’andata abbiamo spinto tantissimo, è evidente che c’è un po’ di stanchezza. Non è un alibi ovviamente, dobbiamo uscire da questo momento difficile”.

Sulla prossima sfida contro il Brescia: “Dobbiamo spingere al massimo sempre, quello che abbiamo dato fino ad oggi non basta. Serve un pizzico in più di follia per andare al doppio degli altri. È un campionato difficilissimo e lo sappiamo. Dobbiamo stare tranquilli, il campionato è ancora lungo”. Per le dichiarazioni, a fine gara, del tecnico rossoblu Rolando Maran, continua a leggere >>>

