Cagliari-Milan, Maran: “Primo tempo meglio noi. Poi due disattenzioni …”

NEWS CAGLIARI – Rolando Maran, tecnico rossoblu, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ la sfida Cagliari-Milan della ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Maran:

Sulla partita: “Sicuramente un primo tempo fatto con l’intensità giusta, alla pari. Abbiamo sofferto un po’ la loro fisicità che cercavano Zlatan Ibrahimovic. Noi abbiamo giocato meglio rispetto gli avversari, avuto un’occasione con Nahitan Nández. Concesso il primo gol, si è fatto tutto più difficile. E’ stata condizionata la gara, non siamo stati bravi dopo quell’episodio a trovare i ritmi del primo tempo. Episodio negativo che influisce sulla fluidità, su ciò che mettiamo in campo. In questo momento stiamo concedendo troppo e le gare vengono condizionate”.

Sui gol presi per disattenzioni: “In questo momento devi essere bravo, nelle cose normali, a non sbagliare nulla. Invece abbiamo preso gol a partire da due calci piazzati a partire da metà campo. Non possiamo concedere questo, dobbiamo lavorare, devo trovare il modo affinché questo non succeda più. Dovremo essere bravi a capirlo subito. Confidavo l’avessimo già capito oggi ma non siamo stati bravi a mettere in campo e in pratica i nostri presupposti. Questo va a complicare il tutto”.

Sulla stanchezza dei sardi: “Probabilmente la partita contro la Lazio ha lasciato scorie che non ci siamo ancora tolti. Si sono inanellate una serie di situazioni che hanno peggiorato i nostri numeri. Fino al 97’ di Cagliari-Lazio stavamo portando a casa l’ennesima vittoria. Dobbiamo toglierci dalla testa questo aspetto qui. Siamo sesti in classifica alla fine del girone d’andata, la flessione può essere mentale, ma più che altro insicurezza più che flessione fisica. Questa classifica ce la siamo guadagnati sul campo, in questo momento ciò che facciamo non rispecchia la classifica. Dobbiamo fare tesoro del momento negativo per trovare la lucidità giusto e superarlo”.

