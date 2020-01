Cagliari-Milan, i voti di Ibrahimovic: per tutti è il migliore in campo

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic è tornato al gol in rossonero ieri a distanza di 2806 giorni dall’ultima volta: ecco i voti dei principali giornali sportivi. Per La Gazzetta dello Sport lo svedese è da 7 in pagella, il migliore in campo dei rossoneri al pari di Samu Castillejo. Ibra segna il suo quinto gol in 5 gare contro il Cagliari, ma questo è certamente il più importante. Per Tuttosport e il Corriere dello Sport, l’ex attaccante del Galaxy è addirittura da 7,5, passato nel giro di 10 giorni dal divano di casa in Svezia ad essere leader indiscusso del Milan. Questo, invece, il nostro voto dato all’attaccante rossonero>>>

