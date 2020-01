Cagliari-Milan 0-2, successo rossonero: Ibrahimovic è tornato!

CAGLIARI-MILAN – Il Milan torna alla vittoria dopo 3 gare e lo fa su un campo molto complicato come quello di Cagliari contro la rivelazione di questo campionato. L’ultimo successo rossoneri risaliva all’8 dicembre, giorno della trasferta di Bologna, e guarda a caso la squadra di Pioli ottiene ancora una volta una vittoria lontano da San Siro, dove in questa stagione non riesce proprio a ad avere continuità.

Il Milan per altro ritrova gioco, identità e gol. Perché Romagnoli e compagni erano rimasti a secco nelle ultime 3 uscite, con due 0-0 contro Sassuolo e Sampdoria e il 5-0 di Bergamo prima di Natale. Ma con il passaggio al 4-4-2 le cose sono sembrate andare meglio fin dall’inizio. Nell’arco dei 90 minuti il Milan è stato molto pericoloso davanti e ha subito poco dietro le sortite offensive dei sardi.

In gol proprio loro, il giovane talento di Rafael Leao e il “fratellone” Ibrahimovic appena arrivato dopo oltre due mesi di inattività. La nuova coppia d’attacco rossonera fa già sognare i tifosi milanisti, che ieri a furor di popolo hanno appreso con successo le decisioni di Pioli di lasciare in panchina Piatek e Suso contemporaneamente per 90 minuti. In panchina per tutta la gara anche Paquetà, che di settimana in settimana sta diventando sempre più un caso.

Ottime, invece, le prove di alcuni elementi che nelle ultime settimane avevano faticato sia a trovare spazio oppure a rendere al meglio. In questo caso applausi per Castillejo che da quarto di centrocampo si sbatte e corre per tutto il match e per Kessie che da guardaspalle di Bennacer copre bene e sa il fatto suo. Molto bene l’algerino e Theo Hernandez che regala l’assist per la rete dell’attaccante svedese dopo 2806 giorni dall’ultima volta. Queste le parole di Ibra nel dopo partita>>>

