Cagliari-Milan 0-2, le pagelle: Ibrahimovic il migliore, sorpresa Castillejo!

CAGLIARI-MILAN – Attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport analizziamo i voti dei rossoneri del match Cagliari-Milan. Ibrahimovic il migliore assieme al sorprendente Samu Castillejo: ecco le pagelle della rosea.

PROMOSSI – Una vittoria per certi versi sorprendente visto il cammino delle due squadre fino ad ora in stagione. Il Milan si impone a Cagliari 2-0 e lo fa riportando al gol Zlatan Ibrahimovic a distanza di 2806 giorni dall’ultima volta in rossonero. Lo svedese è il migliore in campo e conquista il 7 in pagella. Non correrà come una volta ma gestisce al meglio le energie e resta in campo 90 minuti. Giocate di alta qualità in coppia con Rafael Leao che prende 6,5 e sblocca il match. Più che positiva la prova di Samu Castillejo (voto 7), assist per l’1-0 e imprendibile nella ripresa sulla corsia destra. Voto 6,5 anche per Romagnoli, Theo Hernandez, Donnarumma e Bennacer. Voto 7 anche per Pioli che cambia modulo e viene premiato nelle scelte.

RIMANDATI – Sufficienza per i due terzini destri che si sono alternati in questa stagione. Calabria e Conti, con il secondo che entra nell’ultimo quarto d’ora e non commette errori gravi. Voto 6 anche per Musacchio, che inizia male ma poi si riprende bene, Bonaventura e Kessie.

BOCCIATI – Unica insufficienza è quella che riguarda Hakan Calhanoglu. Il turco rimedia un 5 e sull’out di sinistra in questa sua nuova posizione risulta poco incisivo. Sostituito da Bonaventura nella ripresa.

