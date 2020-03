Cafu: “Dopo Ibrahimovic serve una campagna acquisti mirata”

ULTIME MILAN – Il calcio dovrebbe ripartire nel prossimo weekend dopo l’emergenza Coronavirus. A San Siro si giocherà Milan-Genoa. Intanto, ad analizzare la situazione ci ha pensato Cafu, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di juvenews.eu. Ecco le sue parole.

Sul Coronavirus e le partite a porte chiuse: “Sto seguendo ciò che sta succedendo e sono molto dispiaciuto. Il Coronavirus si sta diffondendo sempre di più e dal mio punto di vista è giusto chiudere gli stadi. Devono capire bene come cercare di isolarlo e garantire la massima sicurezza per tutti. Le autorità hanno deciso di giocare senza i tifosi sugli spalti e credo che sia un’ottima idea, perchè questa è un’epidemia che può diventare una pandemia e allora sì che il problema diventerebbe molto serio. Tutti stanno dando il massimo per evitare che questo virus si sparga nella popolazione ed è la cosa prioritaria”.

Di cosa ha bisogno il Milan e se basta Ibra: “Per me il Milan è sempre il Milan. Uno dei club più titolati al mondo, ma devono uscire il prima possibile da questa situazione. Si trovano nel bel mezzo di un ciclo e devono aspettare che finisca per poter ricominciare a vincere e tornare a essere grandi. Ibra è sempre un punto di partenza per tutti, ha le qualità e le caratteristiche per trascinare tutta la squadra a livello mentale. Ora è il centro del Milan e con una campagna acquisti mirata potranno dare fastidio a chiunque, già dalla prossima stagione”.

Se è più affezionato a Roma o Milan: “Sono in assoluto le mie squadre preferite. Sono rimasto affezionatissimo a tutte e due, quindi non c’è nessuna preferenza, sono allo stesso livello per me. I giallorossi sono una delle migliori squadre di Italia e per me resterà sempre il club migliore al mondo, insieme ai suoi tifosi. Al Milan invece ho raggiunto la consacrazione finale. Per questo le considero uguali a livello di importanza. L’Italia mi ha dato tantissimo e non esiste nessun posto più bello al mondo. Sono innamorato del vostro Paese”.

