Buona Pasqua, Biglia: “Continuiamo a sostenere le persone che ci aiutano”

NEWS MILAN – Il Milan, con un video apparso sul proprio sito ufficiale, ha fatto gli auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi rossoneri. Hanno partecipato al video, alcuni dei giocatori, fra cui il regista Lucas Biglia.

Ecco le parole del centrocampista argentino: “Ciao a tutti i tifosi milanisti, volevo salutarvi e augurarvi una felice Pasqua. Spero possiate trascorrere questo periodo con tanti familiari. Continuiamo ad aiutare le persone che giorno dopo giorno mettono a rischio la loro vita per salvare quella degli altri. Buona Pasqua a tutti e un grande abbraccio”.

