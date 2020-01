BRESCIA-MILAN – Il centrocampista ivoriano Franck Kessie al termine della gara vinta contro il Brescia 1-0 ha commentato il risultato su Instagram. “Partita difficile stasera (ieri ndr), ma alla fine abbiamo ottenuto i 3 punti”, le parole del centrocampista rossonero. In effetti, il Milan non ha brillato al Rigamonti, ma soffrendo e forse demeritando è riuscito ugualmente a portare a casa i 3 punti, fondamentali per continuare a credere nella rimonta.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android