Boban-Milan: non serviranno altri incontri tra le parti

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, non serviranno altri incontri tra le parti per chiarire il futuro di Zvonimir Boban al Milan. Il CFO rossonero aspetta solo l’ufficialità per quanto riguarda il suo licenziamento. In ogni caso, però, l’ex numero 10 pretende una buonuscita perché ritiene di aver agito nel rispetto dei vincoli contrattuali che gli competono. Quel che è certo è che la frattura è insanabile, le parti hanno preso posizioni nette, ben definite e incompatibili tra loro. Intanto, Dani Olmo è stato vicinissimo al club rossonero a gennaio: ecco la rivelazione>>>

