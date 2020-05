Bennacer, quotazione in ascesa: ecco quanto vale oggi il regista algerino

MILAN NEWS – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la quotazione sul mercato di Ismael Bennacer è in forte ascesa. L’algerino, pagato 16 milioni dal Milan la scorsa estate quando è stato prelevato dall’Empoli, ora vale ben 30 milioni. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi non ha assolutamente intenzione di cederlo se non di fronte ad una offerta folle.

Certamente non è quella giunta a Casa Milan da Parigi nelle scorse settimane. Leonardo lo avrebbe messo nel mirino, ma potrebbe essere stata anche solamente un’azione di disturbo. Bennacer ha avuto una crescita da leader nel reparto e nel complesso all’interno della squadra. Ora punta alla prima rete in Serie A>>>

