Baresi: “Milan e Barcellona tra i club più gloriosi al mondo”

ULTIME NEWS MILAN – Franco Baresi, ex capitano e leader del Milan per due decenni, ha accomunato i rossoneri e il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘Sport Mediaset’: “Milan e Barcellona? Si tratta di due club straordinari, tra i più grandi e gloriosi al mondo. Hanno vinto tanto grazie alla loro filosofia, per la cultura e per i tanti campioni che hanno schierato in campo”. La forza dei club, sempre secondo Franco Baresi, è l’aver lasciato qualcosa di bello alla gente: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android