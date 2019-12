Baresi: “Milan, bisogna avere pazienza. Con Pioli squadra più convinta”

NEWS MILAN – Franco Baresi, ex capitano del Milan sul campo ed oggi ‘brand ambassador‘ del club rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ a margine dell’evento ‘Legends of Style‘, appuntamento nel centro di Milano con le leggende di Milan e Barcellona nell’anno in cui entrambi i club festeggiano il 120° compleanno. Queste le parole di Baresi:

Sul Milan attuale: “Credo che questi anni non siano stati semplici, i cambi di proprietà non hanno aiutato e la continuità è importante. La squadra, però, si sta ritrovando, dobbiamo avere pazienza. So che è qualche anno che portiamo pazienza, ormai, ma il Milan deve pensare sempre positivo e non dimenticare mai la sua storia”.

Su Stefano Pioli: “Pioli ha rivitalizzato la squadra. Con lui è più convinta. Speriamo di risalire un po’ la classifica: è importante. Il mister dà fiducia, stima, trasmette entusiasmo e questo per i giocatori è importante”. Per le dichiarazioni integrali di Baresi, continua a leggere >>>

