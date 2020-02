ULTIME NEWS – Nessuno stop per Paolo Valeri dopo gli errori arbitrali commessi ieri sera in Milan-Juventus di Coppa Italia. L’arbitro romano sarà al Var in Lecce-SPAL di domani pomeriggio alle ore 15.00 al Via del mare. Insomma, con questa decisione il designatore arbitrale Nicola Rizzoli assolve di fatto da ogni colpa il 41enne di Roma. Ecco chi arbitrerà, invece, Milan-Torino di lunedì sera>>>

