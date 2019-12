Ancelotti-Everton, ci siamo: risoluzione del contratto con il Napoli

NEWS DALL’ESTERO – Stando a quanto riporta ‘Sky Sports UK‘, i legali di Carlo Ancelotti avrebbero raggiunto l’accordo con il Napoli per quanto riguarda la risoluzione anticipata del contratto, in scadenza nel 2021. Ancelotti può definirsi quindi libero, soprattutto libero di trovare l’accordo con l’Everton.

Nel futuro di Ancelotti, con ogni probabilità, ci sarà la partita contro il Burnley. Il 26 dicembre è la data più probabile per il ritorno in panchina dell’allenatore emiliano, deciso a confermare anche Duncan Ferguson, in grado di conquistare 4 punti tra Chelsea e Manchester United.

Oltre al brillante ‘caretaker‘, che dirigerà la sua ultima panchina da allenatore contro l’Arsenal, Ancelotti ha scelto anche suo figlio Davide, al suo fianco in tutte le sue ultime esperienze. Carlo Ancelotti è dunque pronto a legarsi all’Everton fino al 2024, continua a leggere >>>

