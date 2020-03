AMARCORD – 15 marzo 2009: Inzaghi segna la rete numero 300 in carriera

NEWS MILAN – E’ Siena-Milan del marzo 2009 quando Pippo Inzaghi realizza una doppietta e arriva a quota 300 reti in carriera. Esattamente oggi è l’anniversario di quel bellissimo e storico traguardo raggiunto dall’ex numero 9 rossonero. Era, infatti, il 15 marzo 2009 e al Franchi di Siena Pippo realizzò due reti che permisero al Milan di imporsi con un netto 5-1. In totale con la maglia del Milan arriverà a segnare 126 gol in 300 presenze, l’ultima quella contro il Novara nel giorno del suo addio al calcio giocato. Inzaghi ha parlato alcuni giorni fa a proposito dell’emergenza Coronavirus: ecco cosa ha detto>>>

