Milan, una buona notizia per Pioli: Bakayoko si è allenato in gruppo

Tiémoué Bakayoko, che non gioca da Milan-Lazio di metà settembre, si riaggrega al gruppo e, pertanto, si avvia verso il completo recupero

Buona notizia per mister Stefano Pioli dopo la vittoria in rimonta, 3-2 , del suo Milan contro l' Hellas Verona ieri sera a 'San Siro'.

Il classe 1994, dunque, prosegue il suo percorso verso il completo recupero. Vedremo se Bakayoko sarà disponibile già per Porto-Milan di martedì sera in Champions League oppure se , per una sua convocazione, bisognerà attendere Bologna-Milan di sabato prossimo al 'Dall'Ara' in campionato.