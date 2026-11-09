Il Milan di Rúben Amorim arriva con tre punti alla sosta del campionato e si rilancia prepotentemente in classifica. Con la vittoria sofferta per 2-1 allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa di Daniele De Rossi – reduce da tre successi consecutivi – i rossoneri hanno conquistato tre punti d'oro grazie alle firme fulminee di Alphadjo Cisse al 13' e Christian Pulisic al 19'. Nonostante il gol nel finale di Mikael Ellertsson all'88' abbia riaperto la contesa, il Diavolo ha dimostrato la maturità della grande squadra, resistendo all'assalto dei padroni di casa e portando a casa il bottino pieno.

Questo successo proietta il Milan alla sosta delle Nazionali di novembre, l'ultima di questo anno solare 2026, a quota 24 punti in classifica, consolidando il posizionamento in piena zona Champions League. Il bilancio complessivo del campionato per la gestione Amorim parla chiaro ed è assolutamente positivo: 7 vittorie totali su 11 impegni disputati, a fronte di 3 pareggi e una sola sconfitta, con ben 23 reti realizzate e 13 subite. Numeri che certificano la solidità del progetto tattico rossonero, pienamente in corsa per gli obiettivi stagionali (qualificazione in Champions).

La classifica di Serie A alla sosta: la situazione del Milan

Il piano di Amorim a Milanello: una settimana di riposo totale

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La griglia d'alta classifica si accorcia sensibilmente dopo l'ultimo turno di campionato. I rossoneri si trovano nel cuore della lotta al vertice: l'(28 punti) ha risposto con forza superando il Como (23) e portandosi a meno uno dalla capolista(29), mentre la(27) resta nel gruppetto di testa. Il Milan aggancia così il treno europeo principale, staccando le dirette inseguitrici e guardando con fiducia al ciclo di partite invernali che indirizzerà le sorti della stagione al rientro sul rettangolo verde.Come da tradizione, la sosta svuoterà i campi del centro sportivo di, essendo il club rossonero uno dei più "saccheggiati" dai commissari tecnici di tutto il mondo. Con la stragrande maggioranza della rosa della prima squadra in viaggio con le rispettive selezioni calcistiche, i giocatori a disposizione di Amorim a Carnago si conteranno sulle dita di una mano o quasi. Il prossimo appuntamento ufficiale della squadra è fissato per, quando a San Siro arriverà ilProprio in virtù del calendario intasato e per ricaricare le pile dopo i faticosi impegni tra campionato e coppe, il tecnico portoghese ha varato una gestione speciale del gruppo rimasto in Italia: concessa una settimana intera di riposo assoluto. La ripresa degli allenamenti ufficiali presso le strutture di Carnago è fissata infatti per, data in cui comincerà la marcia di avvicinamento al match casalingo contro i ciociari.