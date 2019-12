Albertini: “Ibrahimovic porterebbe al Milan consapevolezza dei suoi mezzi”

NEWS MILAN – Questa mattina, a Milano, a margine dell’evento ‘Legends of Style‘, organizzato da Milan e Barcellona per i 120 anni dei due club, ha parlato Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero e blaugrana. Queste le dichiarazioni di Albertini, ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘, sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

“E’ uno di quei campioni che potrebbe portare consapevolezza nei propri mezzi alla squadra. In campo non spetta a me valutarlo, io ricordo l’Ibrahimovic che era qui. E’ passato qualche anno, ma è un giocatore talmente straordinario che qualcosa può sempre fare”. Di Ibrahimovic, oltre Albertini, ha parlato anche Daniele Massaro: per le dichiarazioni di ‘Provvidenza‘, continua a leggere >>>

