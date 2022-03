Adani: “Questo Milan è come il Bayern Monaco di Guardiola” | News

Daniele Adani, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan durante una diretta della 'Bobo Tv' su Twitch

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Daniele Adani ha parlato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan conferma la varietà e le varianti del gioco, dei protagonisti. L'ultimo protagonista è stata Bennacer, già il migliore contro l'Empoli. Ha fatto una prodezza clamorosa, il suo gol nasce da un suo recupero a metà campo. Recupera in scivolata centrocampo a destra, sulla linea laterale, arpiona e da quel momento recupera la palla. Il Cagliari tocca la palla poi per battere il calcio d'inizio. Mentre la palla la gestisce Brahim Diaz, gestisce con Messias, nuovamente Diaz, Giroud di sponda e rete di Bennacer. Questa è la prodezza che ha deciso la partita, il Milan ha meritato di vincere. Ha vinto con tre 1-0 consecutivi. Sicuramente molto bene la difesa, ma Bennacer ha preso la scena. Un'azione uguale ad una fatta nel girone d'andata. Il Milan quando costruisce si muove, non dà punti di riferimento. Non dico che il Milan è il Bayern di Guardiola, ma alcune cose di questo Milan le ho viste lì: i terzini che diventano mezze ali, i centrali terzini... Io le ho viste fare solo lì. Massima stima per il Milan, che è meritatamente di nuovo primo. Poi guardiamo anche come è stato costruito. Delle prime quattro è quella che ha il valore inferiore, ma il rendimento, come gruppo, è al primo posto da due anni e mezzo".