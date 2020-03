NEWS MILAN – Il 26 marzo 2014 il Milan era in campo all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Erano i rossoneri di mister Clarence Seedorf. Vittoria per 2-0 con i gol di Philippe Mexés e Mario Balotelli su calcio di punizione. In quello stesso giorno Silvio Berlusconi rispose in maniera seccata nei confronti di un tifoso rossonero. Non te lo ricordi? CONTINUA A LEGGERE>>>

Ecco gli highlights:

