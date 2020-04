26 aprile 2006 – Ultima in Champions League per 3 leggende rossonere

NEWS MILAN – Il 26 aprile del 2006, esattamente 14 anni fa, il Milan giocò a Barcellona il ritorno della semifinale di Champions League contro i blaugrana. All’andata finì 0-1 grazie alla rete del francese Ludovic Giuly che consentì ai catalani di presentarsi nella gara di ritorno con un bel vantaggio.

Al Camp Nou, il Milan di Ancelotti non riuscì ad andare oltre lo 0-0 (rete annullata a Shevchenko nella ripresa per fallo su Pujol..). Quella sera giocarono la loro ultima gara europea in rossonero tre leggende come Andriy Shevchenko, poi ceduto al Chelsea, Jaap Stam, terminò la carriera all’Ajax, e Manuel Rui Costa, che al termine di quella stagione fece ritorno a casa (Benfica). Tre pezzi da novanta che non evitarono al Milan di vincere la Champions League nel 2007.

Intanto, ieri Fabio Capello ha rivelato un aneddoto sul suo rapporto con David Beckham>>>

