Il Milan è la società più solida patrimonialmente tra le principali realtà del calcio italiano. È questa la valutazione del Professor Fabrizio Bava, ordinario di Economia Aziendale al Dipartimento di Management dell'Università di Torino, che ha analizzato per Fanpage.it la situazione economico-finanziaria di Milan, Inter e Juventus. Un giudizio particolarmente significativo, soprattutto considerando che i rossoneri hanno chiuso l'ultimo bilancio in perdita.

Secondo Bava, infatti, il dato più importante riguarda la struttura patrimoniale del club di Gerry Cardinale. "Il Milan, nonostante abbia chiuso in perdita, sostanzialmente non ha debito finanziario: non è esposto con le banche e presenta un'elevata solidità patrimoniale", ha spiegato il Professore. Una condizione che, nella sua analisi, permette alla società di non avere bisogno di un supporto continuo da parte dei soci.

Il Milan davanti a Inter e Juventus

La strategia di Cardinale e lo "Scudetto del bilancio"

Nel confronto tra le tre principali società italiane, Bava individua proprio nel Milan quella messa meglio a livello di. L'economista riconosce che i rossoneri hanno un problema sul conto economico, legato anche alla partecipazione alla Champions League e ai risultati internazionali, ma distingue questa criticità dalla solidità patrimoniale.Il Professore riconosce alla gestione Cardinale una particolare attenzione alla sostenibilità economica. Il Milan, secondo la sua analisi, ha saputo vendere bene anche nelle stagioni in cui non è riuscito a qualificarsi per la Champions League, riuscendo così a sistemare i propri conti.

Bava richiama anche l'espressione ironica utilizzata in passato da una parte della tifoseria rossonera: «Abbiamo lo Scudetto del bilancio». Una battuta che, secondo il Professore, descrive una realtà caratterizzata da patrimonio solido e assenza di debiti finanziari, pur senza grandi successi sportivi negli ultimi anni.

L'attenzione ai conti, dunque, rappresenta uno degli elementi centrali del progetto societario. Resta però la necessità di migliorare il conto economico, anche attraverso risultati sportivi più importanti e una presenza costante nelle competizioni europee.

Il progetto polisportivo può creare nuove opportunità

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Bava ha commentato anche la strategia di Cardinale e del Presidente rossonerorelativa alla creazione di un sistema polisportivo attorno al marchio Milan. Un progetto che, secondo l'economista, presenta una logica precisa: mettere insieme discipline diverse e seguite può favorire sinergie commerciali, aumentare la visibilità internazionale e attirare nuovi sponsor.Si tratta di una strategia ancora difficile da valutare nei suoi effetti concreti, ma che potrebbe ampliare le opportunità di ricavo del club. Per una proprietà come, orientata anche a una dimensione imprenditoriale e mediatica, il progetto può rappresentare un investimento sul futuro.

La valutazione complessiva di Bava è quindi positiva: il Milan presenta una struttura patrimoniale particolarmente solida rispetto alle altre big italiane. La sfida per Cardinale sarà trasformare questa stabilità in una crescita economica e sportiva capace di riportare stabilmente il club ai vertici.