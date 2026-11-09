È un momento d'oro per il Milan Futuro. Dopo le importanti vittorie di misura ottenute in trasferta sul campo della Virtus Verona (3-2) e in casa nel recupero di campionato contro il Piacenza (2-1), la formazione guidata dal tecnico Sergio Navarro Barquero conquista il terzo successo consecutivo nel Girone B del campionato di Serie D 2026-2027. Sul rettangolo verde dello stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), i giovani rossoneri hanno superato con un netto e perentorio 3-0 la Virtus CiseranoBergamo, confermando una netta crescita sul piano del gioco e della maturità calcistica.

La sfida casalinga ha eletto a grande protagonista della giornata il centrocampista Fabio Pandolfi. Il classe rossonero ha sbloccato l'incontro al 32' del primo tempo, depositando in rete una sorta di rigore in movimento nato da un perfetto assist di Aurelien Guernier. Lo stesso Pandolfi ha poi firmato la doppietta personale in apertura di ripresa, al 47', grazie a un fendente di sinistro deviato che si è insaccato alle spalle del portiere ospite Umberto Rovelli. Al 90' minuto è arrivato il definitivo tris: assist preciso di Mattia Cappelletti e piatto vincente di Yahya Idrissi-Regragui a chiudere definitivamente la contesa.

Classifica Serie D: il Milan Futuro punta la vetta

Le voci dal campo: parlano Idrissi-Regragui e Pagliei

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Il tabellino completo di Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo 3-0

MILAN FUTURO ( 4-3-3 ): Pantelin; Colombo, Cissé, Pagliei, Perera (55' Borsani); Ossola (46' Idrissi-Regragui), Pandolfi, Plazzotta (68' Sala); Guernier (68' Cappelletti), Asanji, Vos (61' Bonomi). A disposizione : Pacileo, Pittarella; Zukić. Allenatore : Navarro Barquero.

( ): Pantelin; Colombo, Cissé, Pagliei, Perera (55' Borsani); Ossola (46' Idrissi-Regragui), Pandolfi, Plazzotta (68' Sala); Guernier (68' Cappelletti), Asanji, Vos (61' Bonomi). : Pacileo, Pittarella; Zukić. : Navarro Barquero. VIRTUS CISERANOBERGAMO ( 3-5-2 ): Rovelli; Baggi (50' Rota), Gervasoni, Lucenti; Gashi (50' Locatelli), Rbouhi (64' Inacio), Costa, Rachdaoui (50' Colleoni), Tosi; Gerdelesko, Lozza. A disposizione : Comi; Ausenda, Percassi. Allenatore : Valenti.

( ): Rovelli; Baggi (50' Rota), Gervasoni, Lucenti; Gashi (50' Locatelli), Rbouhi (64' Inacio), Costa, Rachdaoui (50' Colleoni), Tosi; Gerdelesko, Lozza. : Comi; Ausenda, Percassi. : Valenti. Arbitro : Riglia di Ercolano (NA).

: Riglia di Ercolano (NA). Reti : 32' e 47' Pandolfi, 90' Idrissi-Regragui

: 32' e 47' Pandolfi, 90' Idrissi-Regragui Ammoniti: 30' Baggi (VCB).

Grazie a questo splendido exploit interno, il Milan Futuro si issa ufficialmente al terzo posto della classifica del Girone B, raggiungendo quota. Il ruolino di marcia della compagine di Navarro recita adesso 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle 11 partite disputate dall'inizio del torneo. La vetta della graduatoria è ormai a un passo: la coppia di testa formata dadista infatti soltanto due lunghezze, rendendo la corsa promozione più aperta che mai.Nel post-partita sono arrivate le parole cariche di entusiasmo di, arrivato l'anno scorso dalle giovanili del Chelsea: "Abbiamo lavorato bene in settimana e si è visto in campo. Giocare qui è un piacere, abbiamo un ottimo rapporto con il Mister e noi compagni ci aiutiamo sempre a vicenda, siamo una squadra". Alle sue dichiarazioni hanno fatto eco quelle del difensore, che ha sottolineato l'importanza della porta inviolata: "Siamo contenti di non aver subito gol, lo volevamo da tanto ed è importante per il morale. Una bella vittoria che dà continuità al nostro momento, indossare la fascia anche solo per 45 minuti è una soddisfazione enorme".