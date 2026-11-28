Il Milan Futuro di Navarro torna in campo per la 14^ giornata del campionato di Serie D. I rossoneri si trovano al momento al quarto posto del girone B a quota 26 punti, a tre lunghezze dalla capolista Nibbiano&Valtidone e a un solo punto dalla coppia formata da ChievoVerona e Piacenza (ricordiamo che l'Under 23 rossonera ha ancora una partita da recuperare contro la Leon).

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Dove vedere Milan Futuro-Real Calepina in diretta TV e streaming

Numeri, statistiche e stato di forma del Milan Futuro

La partita sarà visibile per tutti sia sul, sia tramite l'applicazione ufficiale del club rossonero e inizierà domaniAndiamo a vedere un po' di numeri interessanti prima della partita per capire dove il Milan Futuro potrebbe fare male alla: i rossoneri con una gara in meno sono il terzo miglior attacco del girone con 24 gol fatti, mentre la Real Calepina è la peggior difesa con 24 gol subiti. Chiaro che la squadra di Navarro dovrà giocare in modo molto aggressivo come fa sempre per sfruttare la grande qualità, specialmente in fase offensiva e fare male a una difesa che fino a questo momento ha sofferto tantissimo.

Il Milan Futuro, poi, è decisamente la squadra più in forma del girone: 13 i punti conquistati nelle ultime 5 partite giocate con 4 vittorie consecutive e 7 gare di fila senza perdere. Occhi puntati su Asanji e Ossola che sono i due giocatori più prolifici a livello numerico e su Pandolfi, il vero leader tecnico della squadra.

I pericoli della Real Calepina e la probabile formazione rossonera

Quali sono i giocatori che potrebbero preoccupare il Milan Futuro?è il primo giocatore della Real Calepina per gol + assist (6 in totale). Tre gol anche per

Ecco la probabile formazione del Milan Futuro: MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Colombo, M. Cissé, Zukić, Borsani; Sala, Pandolfi; Ossola, Idrissi-Regragui, Vos; Asanji. Allenatore: Navarro Barquero.