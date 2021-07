Milan femminile, Giacinti in sede per il rinnovo del contratto | PM News

Secondo quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, Valentina Giacinti è arrivata in sede per rinnovare il contratto

Stando a quanto appreso dalla redazione di 'PianetaMilan.it', Valentina Giacinti è arrivata pochi minuti fa a Casa Milan per rinnovare il suo contratto con i rossoneri. L'attaccante bergamasca si legherà al Diavolo per i prossimi tre anni, dunque fino al 2024. Ecco, di seguito, il video del suo arrivo nella sede di via Aldo Rossi. Intanto il futuro di Caldara potrebbe essere al Venezia: le ultime.