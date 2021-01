Coppa Italia Femminile: Sassuolo-Milan: segui la diretta testuale | LIVE

Live Sassuolo-Milan Femminile

La formazione ufficiale del Milan: Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Simic, Conc, Boquete, Rizza; Giacinti, Dowie. All. Maurizio Ganz.

Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti allo Stadio “Enzo Ricci”, dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Sassuolo–Milan, gara valida per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz.

MILAN, QUANTI RIGORI… ECCO L’ANALISI CASO PER CASO >>>