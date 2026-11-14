Napoli-Milan Femminile termine 3-3 nella settima giornata di Serie A: Bakker beffata nel finale, il racconto
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Spettacolo, gol ed emozioni nella sfida delle 12:30 tra Napoli e Milan, valida per la settima giornata di Serie A femminile. Le rossoneri di Bakker non vanno oltre un rocambolesco 3-3 contro le azzurre, al termine di una gara ricca di colpi di scena. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca al diavolo, incapace di difendere il vantaggio conquistato nel finale e ancora molto lontano dall'obiettivo Poule scudetto.
Milan Femminile con l'amaro in boccaL'avvio di gara è subito in salita per le rossonere: al quinto minuto il Napoli passa in vantaggio grazie a Dompig, ex della partita, che trova la rete con una splenda conclusione mancina proveniente dalla distanza. La reazione del Milan, però, non tarda ad arrivare e porta la firma di Fornes.
L'attaccante rossonera diventa la protagonista assoluta del primo tempo, realizzando una doppietta in appena 10 minuti di gioco: al 16esimo trova il pareggio con un mancino ravvicinato, mentre al 26esimo completa la rimonta con un colpo di testa, ribaltando il risultato e chiudendo la prima frazione di gioco per 2-1.
Nella ripresa il Napoli cresce, e la squadra al 58esimo trova il 2-2: Kozak si libera in area e calcia superando la difesa rossonera con una conclusione di destro. La partita diventa sempre più nervosa, ma nel finale il Milan sembra riuscire ad indirizzare la sfida.
Al 78esimo è Koivisto a riportare avanti le rossonere con un colpo di testa: la rete viene inizialmente sottoposta ad un controllo da parte del VAR per verificare la posizione del numero 2, ma alla fine viene convalidata. Sembra il gol decisivo, ma il Napoli non si arrende e all'84esimo arriva infatti il definitivo 3-3 grazie a Giordano.
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