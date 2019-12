LIVE – Atalanta-Milan 5-0: altro errore in difesa e Muriel segna

ATALANTA-MILAN, IL LIVE



+++ DOMENICA 22 DICEMBRE, MATCH DAY+++

+++ SABATO 21 DICEMBRE, LA VIGILIA+++

Vigilia di campionato per i rossoneri che domani saranno di scena a Bergamo contro l’Atalanta alle 12.30. Conferenze per entrambi gli allenatori oggi e lista dei convocati pubblicata. La squadra di Pioli ha lasciato Milanello poco dopo le 17.00 per raggiungere l’albergo di Bergamo dove passerà la notte.

+++ LE NEWS DI GIORNATA +++

Atalanta-Milan, le probabili formazioni: due ballottaggi per Gasperini

Verso Atalanta-Milan, i precedenti di La Penna coi rossoneri

Atalanta-Milan, la partita delle rivincite: da Conti a Pasalic

Verso Atalanta-Milan, Gasperini: “Caldara? Spero esca dal tunnel. Su Conti e Kessie…”

Milan, per Bennacer nessun cambiamento: parola di Stefano Pioli

Verso Atalanta-Milan, i convocati di Gasperini: Ilicic e Gomez recuperano

Verso Atalanta-Milan, Musacchio ha recuperato: sarà regolarmente in campo

Pioli su Piatek: “Ha avuto dei problemi ma ora sta bene”

Verso Atalanta-Milan, un derby ‘alla rovescia’: ecco perché

Pioli: “Theo Hernandez è unico, Rodriguez buon giocatore”

Pioli: “Kessie? Domani servirà, se non siamo forti ci buttano a terra”

Pioli su Suso: “I fischi non fanno piacere. Deve reggere la pressione”

Verso Atalanta-Milan, alla ricerca del vero Piatek: il polacco è in crescita

Pioli: “Bennacer mezzala? No, sta facendo bene da regista”

Verso Atalanta-Milan, i convocati di Pioli: assenze pesanti, torna Borini

Verso Atalanta-Milan, problemi per Musacchio: provati Caldara e Gabbia

Pioli su Rafael Leao: “E’ entrato bene con il Sassuolo, ma non cambierò”

Verso Atalanta-Milan, Gasperini: “Ilicic? Si è ripreso ed è disponibile”

Verso Atalanta-Milan, Pioli: “Rafael Leao? Non cambierò. Bennacer non è una mezzala”

Verso Atalanta-Milan, le probabili formazioni: ballottaggio Piatek-Leao

Gosens: “Io al Milan? No, resto all’Atalanta. Avete visto chi hanno preso?

+++ VENERDÌ 20 DICEMBRE +++

Due giorni alla sfida, che sa quasi di spareggio. Il Milan deve vincere per tornare in corsa. Dubbi di formazione per Pioli. Sulla sinistra per sostituire Theo uno tra Rodriguez e Calabria. Piatek sarà ancora titolare, ma Leao insidia Calhanoglu come esterno di sinistra.

LE NEWS DI GIORNATA:

Milan TV: il match day domenica è come sempre live

Milan sui social – Le foto dell’allenamento del venerdì

Verso Atalanta-Milan: Gasperini non ha mai battuto i rossoneri in casa

Atalanta-Milan senza Theo: Rodriguez partente o Calabria adattato?

Verso Atalanta-Milan: Conti, ultimo gol in Serie A proprio a Bergamo

Verso Atalanta-Milan, l’orario della conferenza stampa di Pioli

Verso Atalanta-Milan: Piatek torna a Bergamo dove fece doppietta

Verso Atalanta-Milan, Bennacer: “Assenza Theo Hernandez? La penso così…”

Verso Atalanta-Milan, Milanello: ultimi dettagli tattici in vista del match

Borghi: “Paqueta e Rafael Leao? Con loro il Milan farà il salto di qualità”

Verso Atalanta-Milan: avanti con Musacchio, ‘usato’ sicuro

Yonghong Li: “Eccitato per Atalanta-Milan, la guarderò certamente”

Bennacer su Biglia: “Mi aiuta, sto imparando tanto da lui”

Verso Atalanta-Milan, Bennacer: “Dobbiamo dare tutto. Ecco cosa voglio nel 2020”

Futuro San Siro, il Comune di Milano accelera: il punto

Verso Atalanta-Milan: Rodríguez gioca e poi saluta. Tornerà in Bundesliga

Verso Atalanta-Milan: quanti affari di mercato sulla Bergamo-Milano!

Verso Atalanta-Milan: Gasperini con il dubbio tra Ilicic e Muriel

Verso Atalanta-Milan: Pasalic, ex senza rimpianti con la cura Gasperini

La Lega Serie A per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi

Atalanta-Milan 05-03-2005: espugnata Bergamo com Ambrosini e Pirlo

+++ GIOVEDÌ 19 DICEMBRE +++

Continua la preparazione dei rossoneri a Milanello con la seduta mattutina affrontata quest’oggi dai ragazzi di Pioli nonostante la pioggia battente. In vista del match contro l’Atalanta ha parlato capitan Romagnoli, mentre il direttore di gara sarà Federico La Penna con Irrati al VAR.

LE NEWS DI GIORNATA:

Atalanta-Milan, domani una sola seduta a Milanello

Verso Atalanta-Milan: Bonaventura torna a Bergamo alla caccia di gol

Verso Atalanta-Milan: Conti per la prima volta titolare da ex a Bergamo

Verso Atalanta-Milan: ballottaggio Piatek-Leao

Verso Atalanta-Milan, le immagini dell’allenamento odierno dei rossoneri

Verso Atalanta-Milan, Milanello: focus tecnico e atletico per i rossoneri

Verso Atalanta-Milan, Bonaventura non dimentica il passato: post social

Verso Atalanta-Milan: sarà ancora assente Duván Zapata

Verso Atalanta-Milan, Romagnoli: “A Bergamo per la gara perfetta”

Verso Atalanta-Milan: in avanti potrebbe giocare Rafael Leao

Verso Atalanta-Milan: Pioli, a Bergamo c’è l’ultimo treno per l’Europa

Quanto costa San Siro d’affitto? Ecco le cifre

Verso Atalanta-Milan, Ilicic sempre più vicino al recupero

Verso Atalanta-Milan, Conti è pronto a sfidare il suo passato

Verso Atalanta-Milan, sarà La Penna ad arbitrare il match

Verso Atalanta-Milan, Romagnoli: “Serve la gara perfetta”

Trevisani: “Rafael Leao? Ha la tecnica del grande giocatore”

Buon compleanno Kessie: gli auguri del Milan per i suoi 23 anni

+++ MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE +++

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista del match di domenica contro l’Atalanta. I ragazzi di Pioli hanno sostenuto una seduta nel pomeriggio, mentre domani il ritrovo è fissato alla mattina per la colazione. Oggi festa di Natale del settore giovanile dove sono intervenuti diversi elementi di primo livello della società: da Maldini a Massara, passando per capitan Romagnoli e il tecnico Stefano Pioli.

Verso Atalanta-Milan: domani una sola seduta mattutina

Verso Atalanta-Milan – Piatek, Bergamo ti porta bene: che prodezze lo scorso anno

Atalanta-Milan, Romagnoli: “Andremo lì per fare la partita perfetta”

Donnarumma: “Importante divertirsi giocando a calcio. Sul ruolo del portiere …”

Maldini: “Il Milan è come una seconda famiglia”

Verso Atalanta-Milan, recuperato Gomez. Ottimismo per Ilicic

Il Milan e la paura di vincere: difficile, così, fare il salto di qualità

Verso Atalanta-Milan: rossoneri di nuovo in campo a Milanello

È il momento di Rafael Leao: il Milan ha bisogno dei suoi gol

Ancelotti: “Fortunato ad essere arrivato al Milan nel momento giusto” (VIDEO)

Braida: “Il Milan sarà sempre grande: la storia non si può cambiare” (VIDEO)

Milan, festa del settore giovanile: presenti Donnarumma, Romagnoli e Calabria

G.B. Olivero: “Milan? Suso condiziona troppo il gioco dei rossoneri”

San Siro, si apre uno spiraglio: spunta il modello Highbury

Verso Atalanta-Milan, difficile il recupero di Zapata: le sue condizioni

Verso Atalanta-Milan, le probabili formazioni: pronto Ricardo Rodriguez

+++ MARTEDÌ 17 DICEMBRE +++

Milan, dopo la sosta il calendario ti sorride: il punto

Verso Atalanta-Milan: gol e highlights dello 0-2 del 23 marzo 1997 (VIDEO)

Milan-Bennacer, piccolo passo indietro: ma sull’algerino non ci sono dubbi

Verso Atalanta-Milan, Giudice Sportivo: Theo Hernández e Paquetá squalificati

VIDEO – Milan, ora Rafael Leao dà la scossa: come sfruttarlo al meglio?

Milan, Theo Hernández cresce sempre di più: che peccato la squalifica

Scaroni: “Vogliamo riportare il Milan dove deve stare: serve un nuovo stadio”

VIDEO – Rui Costa: “Milan e Fiorentina torneranno a vincere”

Attacco Milan, numeri impietosi: viaggio all’interno della crisi

VIDEO – Albertini: “Bennacer mi piace, ma dategli tempo”

Zambrotta: “Milan, l’arrivo di Pioli ha portato entusiasmo e nuove idee”

Nuovo Stadio, l’esito dell’incontro tra Milan, Inter e Comune di Milano

Rafael Leao, Pioli studia la possibile coppia con Piatek

Stadio, Milan e Inter dicono no alla ristrutturazione di San Siro: le ultime

Verso Atalanta-Milan: squalificati Theo Hernández e Paquetá

Milan in tv, la guida: ecco le partite su SKY o DAZN e come vederle

Albertini: “Milan e Barcellona hanno scritto la storia del calcio”

Boban: “Milan e Barcellona condividono gli stessi valori”

Razzismo, Milan contro la Lega Calcio: “Totale disaccordo per le scimmie”

Lotta al razzismo, la Serie A ha la sua squadra

Bonaventura è sicuro: “Se faccio bene vado all’Europeo”

Inzaghi: “Tornare al Milan? Penso solo al Benevento”

San Siro, Sala: “Non sono pazzo a dire che il progetto non va bene”

Milan, senti Simone: “Se arriva Ibrahimovic, Piatek è agevolato”

Milan, San Siro stregato: solo due vittorie in otto partite

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Domenica 22 dicembre, alle ore 12:30, al ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo, si disputa Atalanta-Milan, ultimo impegno dei rossoneri di Stefano Pioli per l’anno solare 2019. Segui con noi l’avvicinamento di Alessio Romagnoli e compagni al difficile match in casa della ‘Dea‘: in palio punti pesanti nell’ottica di un’immediata risalita in classifica per il Diavolo!

