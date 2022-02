Milan-Udinese 1-1: gol e highlights (26^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Udinese, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Rafael Leao la sblocca, Udogie la pareggia (con la mano)

Una serata storta, in tutti i sensi. Il Milan cade negli stessi errori di Salerno e si fa rimontare anche dall'Udinese. Poco prima della mezz'ora è Rafael Leao a sbloccare il risultato con un'azione in cui mostra il suo stato di grazia. Bravissimo Sandro Tonali a pennellare in area di rigore, poi il portoghese si libera con la forza di Rodrigo Becao e piazza la palla alle spalle di Marco Silvestri. Ma la prestazione dei rossoneri non decolla e l'Udinese è più viva che mai. Il gol del pareggio, però, è viziato da un evidente fallo di mano di Udogie non ravvisato da arbitro e Var. Nel finale serve un intervento di Mike Maignan per evitare addirittura la sconfitta. Ecco gol e highlights di Milan-Udinese in questo video pubblicato dal canale YouTube del Milan. Milan, ritorno di fiamma sul mercato? Il centrocampista lo manda Ancelotti