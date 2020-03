Settore Giovanile Milan – Carbone premiato nella “sua” Bari (FOTO)

NEWS MILAN – Come riferisce il profilo Twitter del settore giovanile del Milan, questa mattina, Angelo Carbone – responsabile del settore giovanile rossonero – è stato premiato a Bari con una targa. Con l’occasione Carbone, originario proprio del capoluogo pugliese, ha omaggiato il sindaco con la sua maglia del Milan.

Nel frattempo, il Milan “dei grandi”, ha ammainato i due dirigenti – ed ex bandiere – come Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Per conoscere le motivazioni reali continua a leggere >>

