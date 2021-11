Atletico Madrid-Milan di Youth League finisce 3 a 0 a favore degli spagnoli. Reti di Curras, Serrano e Gismera. I primi due gol sono stati realizzati su calcio di rigore. Sconfitta pesante per i rossoneri, che dicono addio definitivamente alla Youth League, anche se il risultato è eccessivo per quello che si è visto in campo. La partita è stata equilibrata, ma è stata sbloccata per due rigori generosi (soprattutto il primo) concesso dall'arbitro.