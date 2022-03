Primavera, Milan-Verona 2-0: vittoria firmata Capone. Gara lampo per Lazetic

Finisce 2-0 la partita tra il Milan Primavera e il Verona, disputatasi in mattinata al Vismara. Vittoria meritata da parte della squadra di Giunti, che ha messo le cose in discesa sin dal primo minuto di gioco grazie alla rete di Capone. Il Verona ha provato a pareggiare, ma in generale la squadra rossonera non ha rischiato molto. Nella ripresa sono entrati Lazetic e Roback, con quest'ultimo che ha creato di fatto l'autogol di Kemppainen. Lampo invece la partita del serbo, costretto a uscire per un infortunio. In ogni caso il Milan vince 2-0 e vola nella zone alte della classifica.