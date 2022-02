Pagelle Milan-Lazio femminile 3-1: bomber Piemonte, bene Guagni

Grande vittoria del Milan femminile per 3-1 contro la Lazio. Dopo il vantaggio delle biancoceleste con Visentin, le rossonere hanno rimontato grazie ai gol di Piemonte, Stapelfeldt e Andersen. E' vero che la partita è stata sull'1-1 fino all'88, ma la vittoria della squadra di Ganz è ampiamente meritata. Il Milan, infatti, ha dominato il primo tempo, sfiorando ripetutamente la rete. Nella ripresa la partita è stata più equilibrata, ma le rossonere hanno avuto più occasioni per fare. Insomma, il risultato è giusto per quello che si è visto in campo. Vediamo insieme le pagelle della squadra rossonera.