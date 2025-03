Milan Primavera, Perrucci: infortuni alle spalle, ora Guidi ha un’arma in più

Leggero ed imprevedibile

Destro naturale, ama partire da sinistra per accentrarsi sul piede forte e calciare, oppure continuare la corsa sul mancino, confondere gli avversari e toccare la linea di fondo per assistere i compagni in area. Altruista, coinvolgente. Con una inconsapevole leggerezza che gli permette di essere imprevedibile nei primi metri. Destra o sinistra nel tridente non fa differenza, anche se non sono mancate gare in cui Guidi, per volontà o necessità, lo abbia schierato come terminale offensivo, in una posizione da ‘Falso Nueve’. Duttile, sa svariare su tutto il fronte d’attacco. Ed è uomo squadra, caratteristica non da poco. Ai nostri microfoni dopo il Derby aveva detto: “Siamo un bel gruppo, siamo uniti. In campo moriamo uno per l’altro”. Una dichiarazione passionale, figlia dei rapporti che si sono instaurati all’interno di questo giovane gruppo di amici.