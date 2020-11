Milan, Ibrahimovic fa impazzire i social: corsaro, Dio, trascinatore / News

ULTIME MILAN IBRAHIMOVIC

Ultime Notizie Milan: Ibrahimovic beniamino dei social

MILAN NEWS – È un bel Milan. I rossoneri sono ancora primi in classifica, anche dopo la vittoria a Napoli. L’uomo copertina è sempre lui, sempre Zlatan Ibrahimovic. Anche ieri autore di una doppietta. Lo svedese continua a sorprendere ed è sempre più idolo della tifoseria. Sui social sono tantissime le dimostrazioni, con “meme” e varie vignette che lo dipingono come un vero eroe. Si va da un Ibrahimovic padrone e dominatore della città alla solita personificazione di Dio, fino a uno Zlatan corsaro che affonda il veliero di Gennaro Gattuso. In più sfottò agli avversari e un Ibra trascinato del Milan sulla rupe. Ecco una gallery con le immagini più divertenti.

