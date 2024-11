Slovan Bratislava-Milan, probabili formazioni LIVE: le possibili mosse

Champions League : nella quinta giornata della fase a girone unico i rossoneri volano in Slovacchia per affrontare lo Slovan Bratislava, squadra ancora ferma a zero punti occupando l'ultimo posto in classifica con la peggior differenza reti del torneo. Un'opportunità importante per il Milan che avrà delle partite alla sua portata per cercare di centrare un posto tra le prime otto della competizione ed evitare i playoff. Ecco le prime notizie sulle probabili formazioni di Slovan Bratislava-Milan!

I rossoneri di Paulo Fonseca, reduci dal brutto 0-0 contro la Juventus, potrebbero riproporre Tomori in difesa in coppia con Gabbia, facendo riposare Thiaw. Vedremo se il tanto criticato Emerson Royal sarà di nuovo in campo dal primo minuto e se ci sarà spazio per Calabria. In attacco dovrebbe tornare dal primo minuto Pulisic, così come è possibile un utilizzo di Chukwueze. Per il resto, la squadra dovrebbe essere confermata. Ecco le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Milan, sfida che si giocherà martedì 26 novembre alle ore 18:45.