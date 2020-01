Verso Milan-Udinese, riecco Conti: il terzino sfrutterà l’assenza di Calabria?

ULTIME NEWS MILAN – Nella stagione 2016/2017 Andrea Conti ha giocato una stagione pazzesca con la maglia dell’Atalanta sia dal punto di vista dei numeri che delle prestazioni. 8 gol e 4 assist sono statistiche incredibili se si pensa che il giocatore in questione fece l’esterno di fascia a quei tempi. Un campionato che fece drizzare le antenne ai migliori club d’Europa e, tra questi, la spuntò il Milan della gestione Fassone-Mirabelli, che puntò su di lui per la rinascita rossonera. Una scelta tanto importante e intelligente quanto sfortunata: Conti, infatti, si ruppe presto il legamento crociato e fu costretto ad un lunghissimo stop. Nemmeno in tempo di rientrare ed ecco una ricaduta immediata: il terzino fu costretto a fermarsi nuovamente.

Difficile immaginare un percorso più tortuoso per uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Conti tornò pieno regime soltanto nell’aprile di quest’anno, ma Gennaro Gattuso aveva una squadra ormai oliata e non permise al numero 12 di mettere minuti nelle gambe per riprendere il giusto ritmo. La gestione Marco Giampaolo fu molto simile: Davide Calabria è stato sempre considerato il titolare del ruolo. Qualcosa è cambiato con l’arrivo di Stefano Pioli: l’ex Fiorentina lo getta subito nella mischia in Milan-Lecce. La sua prova non è delle migliori ma le conferme arrivano una dopo l’altra. Conti riesce a ritagliarsi uno spazio importante e migliora partita dopo partita, dimostrando una condizione fisica abbastanza positiva.

Nelle ultime due partite, però, Conti è ritornato nuovamente indietro nelle gerarchie di Pioli, con Calabria stabilmente al suo posto. Il classe 1996, però, adesso è alle prese con un guaio fisico che ne ha pregiudicato la convocazione per Milan-Udinese. Quale migliore occasione per Conti per far cambiare idea nuovamente all’allenatore rossonero? Un assist servito su un piatto d’argento per convincere del tutto Pioli che le sue prestazioni possono ritornare davvero a grandi livelli. Adesso spetta a lui, Conti è artefice del proprio destino. Intanto ecco le parole di Pioli su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

