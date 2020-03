Verso Milan-Genoa, una gara davvero anomala da vincere a tutti i costi

NEWS MILAN – A meno di clamorosi colpi di scena, la Serie A torna a giocare dopo le tante polemiche relative al rinvio delle partite per l’emergenza coronavirus. Milan-Genoa sarà una partita davvero anomala, non solo per il fatto che si giocherà a porte chiuse, ma anche per il terremoto societario provocato dall’intervista rilasciata da Zvonimir Boban alla Gazzetta dello Sport.

Giocare a porte chiuse sarà sicuramente difficile, soprattutto per il Milan che non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi, che hanno sempre dimostrato tanto affetto in questa stagione nonostante i cattivi risultati. Il Genoa, inoltre, è stato rimesso in sesto da Davide Nicola, che ha dato un’identità ben precisa a una squadra che sembra aver ritrovato delle certezze che aveva perso negli ultimi tempi. I rossoneri, però, devono andare oltre le difficoltà e ottenere assolutamente i tre punti, considerando i 9 punti di distanza dalla Roma e i tre dal Napoli (entrambe con una partita in più).

Sarà anche interessante capire come la squadra reagirà a tutte le polemiche derivanti dalla frattura in società tra Ivan Gazidis e Zvonimir Boban. Il primo segreto per i successi in campo sportivo è avere una società forte e coesa, e il Milan purtroppo è immerso nelle polemiche e nelle differenti visioni tra l'amministratore delegato e l'area tecnica. In più, se consideriamo anche le voci di un accordo raggiunto con Ralf Rangnick, con Pioli già delegittimato, allora la partita di domenica prossima diventa davvero delicata. Spetterà a Ibrahimovic e compagni dimostrare grande maturità e portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali per la classifica.

